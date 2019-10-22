السنيورة يطالب بالعودة إلى اتفاق الطائف واستعادة الدولة اللبنانية لهيبتها

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شدد رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة على أهمية العودة إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان بوساطة المملكة، مشيرًا إلى أن هناك خللًا كبيرًا قد طرأ على التوازن الداخلي في لبنان.

ودعا السنيورة إلى تأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين برئاسة سعد الحريري وطالب أن يستخلص رئيس الجمهورية العبرة مما جرى وأن يدرك أن هناك انحسارًا في صدقية العهد وشعبيته.

وقال السنيورة في تصريحات صحفية ” إن هناك خللًا فادحًا في التوازن الخارجي وسياسة لبنان الخارجية، وهنا تكمن أهمية التأكيد على احترام اتفاق الطائف وكذلك العودة إلى احترام الدستور وإلى مساعدة الدولة على ممارسة صلاحيتها وسلطتها وهيبتها الكاملة على كامل أراضيها ومرافقها، والعودة إلى التأكيد على حيادية القضاء وحيادية الدولة والتأكيد على إيلاء الأمور للمسؤولين في لبنان على أساس الكفاءة والجدارة وأن ليس هناك من مسؤول يكون غير خاضع للمساءلة والمحاسبة”.

وكان السنيورة أكد في وقت سابق على أن حزب الله، المصنف إرهابيًا، يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة.