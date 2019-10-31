السومة تخصص مباريات #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يتألق النجم السوري عمر السومة في مباريات الأهلي والاتحاد خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل ديربي جدة اليوم.

ويلعب الأهلي والاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه عمر السومة في ديربي جدة، ووصفته بـ”النجم المتألق”.

وساهم عمر السومة في إحراز 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية ضد الاتحاد خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، وقام بصناعة هدفين.

ويُقدم عمر السومة مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف، وقام بـ19 تسديدة على المرمى، و5 مراوغات ناجحة.