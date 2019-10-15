السومة يُبدع في لقاء سوريا ضد غوام

المواطن - محمد سمعه

تألق النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، في مباراة سوريا ضد غوام، التي أُقيمت اليوم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة سوريا ضد غوام، نجح عمر السومة في إحراز الهدف الأول لمنتخب نسور قاسيون في الدقيقة الثانية بطريقة جميلة.

وحاول المنتخب السوري بعد ذلك إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة سوريا ضد غوام، حتى عاد السومة وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند حلول الدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سوريا ضد غوام بتفوق المنتخب السوري بثنائية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة سوريا ضد غوام، بحث المنتخب السوري عن تسجيل الهدف الثالث وتحقيق نتيجة خيالية في ظل تراجع أداء منتخب غوام.

وسجل عمر السومة الهاتريك في لقاء سوريا ضد غوام عند حلول الدقيقة الرابعة والثمانين لتُصبح النتيجة ثلاثية دون رد للمنتخب السوري.

وأحرز اللاعب محمود المواس الهدف الرابع للمنتخب السوري في لقاء سوريا ضد غوام عند حلول الدقيقة الخامسة والتسعين.

وأصبح رصيد المنتخب السوري بعد نهاية مباراة سوريا ضد غوام تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، أما رصيد منتخب غوام فتجمد عند صفر من النقاط في المركز الأخير في المجموعة الأولى.

وبعد نهاية مباراة سوريا ضد غوام، سيواجه المنتخب السوري نظيره منتخب الصين في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا يوم 14 نوفمبر المقبل.

وكانت مباراة سوريا ضد غوام أُقيمت اليوم على ملعب مكتوم بن راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يشارك اللاعب السوري عمر خربين في مباراة سوريا ضد غوام اليوم، وذلك بعد تعرضه لالتواء في القدم خلال مباراة سوريا وجزر المالديف في الجولة الثالثة.