السومة يُبدع في مباريات الأهلي والتعاون
قبل مواجهة الفريقين اليوم

السومة يُبدع في مباريات الأهلي والتعاون

2019/10/18
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير الراقي كثيرًا على النجم السوري عمر السومة في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي والتعاون اليوم.

ويلعب الأهلي والتعاون اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى السومة في مباريات الأهلي والتعاون الأخيرة، ووصفته باللاعب الشامل.

وأشارت إلى أن عمر السومة ساهم في إحراز 3 من أهداف الأهلي الأربعة الماضية أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بصناعة هدفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن عمر السومة لم يصنع أهدافًا أمام فريق أكثر من التي صنعها أمام التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث صنع 3 أهداف.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، قبل مباراة الأهلي والتعاون اليوم، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.


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