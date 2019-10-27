السويكت: مبروك للأبطال الاستثنائيين والقادم أجمل

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، رسالة إلى اللاعبين والجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب السويكت عبر “تويتر”: “ألف مبروك للأبطال الاستثنائيين، ألف مبروك جماهير العالمي الفوز والثلاث نقاط.. والقادم أجمل بحول الله”.

ولعب الهلال ضد النصر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الديربي بفوز العالمي بنتيجة 2/1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التقدم عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، قبل أن ينتفض النصر ويسجل نجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله ثنائية في الشوط الثاني.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 14 نقطة تجمد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.