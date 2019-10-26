السيتزنس يُحقق المطلوب في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق المطلوب في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا، اليوم، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز بثلاثية دون رد وتقليل الفارق مع المتصدر نادي ليفربول.

ويُعد فوز السيتزنس في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا بمثابة انفراجة جعلت مانشستر سيتي يتخلص من تهديدين لاحقًا الفريق السماوي قبل إقامة مباراة أستون فيلا.

وكان التهديد الأول هو فوز ليستر سيتي الكبير والعريض على ساوثهامبتون أمس الجمعة بتسعة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي، خاصة أن السيتزنس كان مُطالبًا بالفوز في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا من أجل العودة للمركز الثاني وإبعاد ليستر سيتي عن السيطرة عليه.

أما التهديد الثاني فهو خوف جمهور مانشستر سيتي من الخسارة في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا الذي أُقيم على ملعب الاتحاد، حيث ذكرهم الأمر بالخسارة من نادي وولفرهامبتون بثنائية دون رد على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من عمر مباريات الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا 22 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن نادي ليفربول المتصدر برصيد 25 نقطة.

وبعد إقامة مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة نارية غدًا الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي أمام نادي توتنهام هوتسبير، حيث تبدأ المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وسجل الإنجليزي رحيم سترلينج الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا عند حلول الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، تمكن مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة الخامسة والستين، بينما أضاف الألماني إيلكاي جوندوجان الهدف الثالث في لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا في الدقيقة السبعين.