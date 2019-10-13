السيسي: قطع مياه النيل عن الساحل الشمالي لمواجهة الفقر المائي

المواطن - متابعة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه سيتم قطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والمناطق المجاورة له كخطوة ضمن استراتيجية مصر للتعامل مع الفقر المائي حال الفشل في التوصل إلى تسوية مع إثيوبيا حول سد النهضة.

وقال السيسي في كلمة له اليوم في مركز المنارة إن الدولة تعمل على كل السيناريوهات وهي في هذا الصدد تعمل على توفير بدائل لمياه النيل حيث تم بالفعل العمل على إنشاء محطات تحلية المياه والاستفادة من المياه الجوفية في الصحراء وتم بالفعل إنفاق 200 مليار جنيه وسيتم التنفيذ نهاية العام المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار جنيه.

وأوضح السيسي أن هناك نية لعقد لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا في موسكو للحديث حول سد النهضة.

وأوضح السيسي أن الدولة المصرية تعمل في كل المحاور وقد حققت فائضًا في الإنتاج الكهربائي ومستعدة للتصدير إلى أوروبا وإفريقيا.