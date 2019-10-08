الشؤون الاقتصادية يطلع على مؤشرات تحقيق رؤية 2030

الشؤون الاقتصادية يطلع على مؤشرات تحقيق رؤية 2030

2019/10/08
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.


هل قرأت هذا ؟
  • ارتفاع إقراض المصارف للقطاع الخاص لـ1.487 تريليون ريال في أغسطس
    •
  • أرقام مبشرة عن اقتصاد المملكة في يوروموني: انخفاض العجز ونمو الناتج المحلي 
    •
  • اتفاقية شراكة لتطوير وتنمية العاملين في أسواق المال
    •
  • تداول تُدرَج بالكامل على مؤشر MSCI
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :