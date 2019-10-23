الشؤون البلدية ترد على “المواطن” بشأن سفلتة طريق الحازمية بأحد المسارحة

المواطن - علي مدخلي - جازان

ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “المواطن“ بعنوان “أهالي قرية الحازمية يطالبون بسفلتة الطريق الترابي منذ 5 سنوات”.

وقالت الشؤون البلدية إنها تلقت خطابًا من بلدية محافظة أحد المسارحة متضمناً أن الطريق المشار إليه يتبع لجهة حكومية أخرى.

كما قدمت الشؤون البلدية الشكر إلى “المواطن” على الاهتمام والتعاون في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.

ويشكو أهالي قرية الحازمية الشمالية والغربية (الحلاوية) بأحد المسارحة من عدم وجود طريق أسفلتي منذ فترة طويلة، حيث أكد الأهالي أنهم يتكبدون معاناة مستمرة من وعورة هذا الطريق وأصبحوا عملاء دائمين لورش الصيانة.