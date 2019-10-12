الشباب ردًّا على #النصر : بيانكم هزلي

المواطن - محمد سمعه

ردت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، ردًّا قويًّا على إدارة النصر، وذلك بعد بيان العالمي الأخير الذي اتهم فيه لاعبي الشباب بالتدخل بعنف على لاعبي النصر خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء بيان الشباب كالتالي: اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر، الذي يتهم فيه لاعبي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى، أو تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟!

وأضاف بيان الشباب: ما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقًا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بسبب الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة لأنه شارك أمام الشباب فهو كذب وافتراء.

وتابع البيان: نطالب لاعبي الشباب بلعب كل مباراة بروح عالية وتنافس قوي وشريف، خاصة مع النصر بموجب النظام والقانون.

يذكر أن بيان النصر كان اتهم لاعبي الشباب بتعمد إصابة لاعبي النصر خلال لقاء الفريقين حيث قال: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي (دانيال ستيفانسكي) في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين؟! ولماذا لم تُفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف، والذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهر؟! ولماذا لم يرجع الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبدالرزاق حمد الله؟!