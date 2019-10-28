الشباب وشباب الأردن يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول
ضمن منافسات كأس محمد السادس

الشباب وشباب الأردن يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

2019/10/28
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الشباب وشباب الأردن، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الشباب وشباب الأردن المقامة على إستاد الأمير خالد بن سلطان بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، ليسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لهز الشباك خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الشباب وشباب الأردن، لتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب الذي سيُقام خارج ملعبه، أملًا في خطف بطاقة التأهل.

وكان المدير الفني خورخي ألميرون قد بدأ مباراة الشباب وشباب الأردن بتشكيل مكون من؛ عبدالله العويشير، جمال بالعمري، محمد سالم، صوماليا، عبدالملك الشمري، ألفريد ندياي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، سيبا، دانيلو أسبريا، عبدالله الحمدان.


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