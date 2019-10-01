الشباب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس
بعد فوزه على شبيبة الساورة

الشباب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس

2019/10/01
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري، التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الليوث بهدفين دون رد.

الشباب ضد شبيبة الساورة:

وبدأت مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وإرباك المنافس، ولكن دون جدوى، ليخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري، ضغط الليوث بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، وتمكن عبدالله الحمدان من هز شباك الضيوف في الدقيقة 71.

ونجح النجم محمد السهلاوي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتنتهي مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري بفوز الليوث بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين.

وكان نادي الشباب قد نجح في الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة 3/1 في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسجل ثلاثية الليوث سيبا جونيور، عبدالله الحمدان، ودانيل أسبريا.


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