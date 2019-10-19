الشباب يخطف الفوز بصعوبة من الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من تحقيق فوز صعب على حساب نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البرازيلي سيبا دي فريتاس الهدف الأول لنادي الشباب في الدقيقة السادسة والعشرين.

وتواصلت محاولات الشباب، من أجل إحراز الهدف الثاني في الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق بتقدم الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب سيدريك يامبيري بالدقيقة الحادية والسبعين.

وواصل نادي الشباب ضغطه، حتى تمكن اللاعب كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الثاني لفريق الليث بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.