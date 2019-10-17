الشباب يستضيف #الاتفاق والوحدة على ملعبه بدلًا من الملز

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام المباراتان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في نفس مواعيدهما المحددة من قبل.

وأوضحت اللجنة أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الملز في الوقت الحالي.

وتابع بيان اللجنة: “بالإضافة إلى التقرير الوارد إلى لجنة المسابقات من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حالة منشأة نادي الشباب”.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 9 في اللائحة التنظيمية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.