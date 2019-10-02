الشباب يُبدع في كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون مستوى مميزًا في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الشباب يتألق

وخطف لاعبو الشباب الأنظار خلال مباراتي دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتمكن من تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري ذهابًا وإيابًا.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خارج أرضه ضد شبيبة الساورة الجزائري، ونجح في تحويل تأخره بهدف على ملعب 20 أوت في مدينة بشار، إلى فوز بثلاثية.

وأثبت لاعبو الشباب قوة شخصيتهم وتطورهم الفني مع ألميرون خلال مباراة شبيبة الساورة في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث اهتزت شباكهم في الدقيقة 11، ليتوقع الجميع هزيمة الليوث بنتيجة ثقيلة.

ولم يستسلم الشباب لضغط الجماهير، وانتفض في الشوط الثاني، ونجح لاعبوه في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك شبيبة الساورة، ليسهلوا من مهمة الفريق الأول لكرة القدم في لقاء الإياب.

وواصل لاعبو الشباب التألق في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكرروا الفوز على شبيبة الساورة بهدفين نظيفين، سجلهما المتألق عبدالله الحمدان، ومحمد السهلاوي الذي نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص الليوث.

وتأمل جماهير الشباب مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أملًا في التأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الليوث هذا الموسم.