الشباب يُجدد دماءه ويضحي بـ 4 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الشباب، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، إلى تجديد دماء الفريق الأول؛ وذلك من أجل تقديم مستويات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويهدف نادي الشباب طبقًا لتقارير صحافية إلى التخلص من “حسان تمبكتي، فهد غازي، عبدالملك الشمري، وليد حزام”.

ويريد المدرب خورخي ألميرون رحيل الرباعي المذكور، خاصة أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليهم بالفترة المقبلة.

وسيواجه الشباب نادي الوحدة غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُوج اللاعب عبدالله الشامخ لاعب نادي الشباب بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر، وذلك بعد اختيار جماهير الليث له.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 12 نقطة.

من ناحية أخرى، أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني لنادي الشباب، أن الليث قادر على المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وتحدث ألميرون قائلًا: أعدكم بالجدية من أجل المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، والشباب قادر على المنافسة.

وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.