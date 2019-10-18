الشباب يُحفز جماهيره بهدايا ثمينة

المواطن - مروة نبيل

حفزت إدارة نادي الشباب الجماهير لحضور مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب مباراة الليوث ضد الاتفاق، عند الساعة 6:05 مساء يوم غد السبت، ويطمح الفريقان للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

وقال مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود: “كانت فكرة تأجيل أو نقل مباراتنا أمام الاتفاق مرفوضة، لذلك نحن مع قرار لعبها بتوقيتها في ملعب الأمير خالد بن سلطان”.

وتابع: “ملعب منشأة نادي الشباب جاهز لخوض المباراة، تم تجهيز غرفة تقنية الـVAR بما يتوافق مع متطلبات هيئة الرياضة… يتسع ملعب نادي الشباب لما يقارب 8000 مشجع”.

وأكد المسعود خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أن هناك هدايا ثمينة لجماهير الشباب في المباراة المقبلة، وقال: “سيكون هناك سحب على فيلا فاخرة وتذاكر سفر وجوائز عينية ونقدية في مباراة الاتفاق غدًا”.