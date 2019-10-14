الشبانة يزور جناح واس وتاس ضمن معرض ثقافات من روسيا
تضمن الجناح صورًا تاريخية تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين

الشبانة يزور جناح واس وتاس ضمن معرض ثقافات من روسيا

2019/10/14
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تجول وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الروسية “تاس” المقام ضمن فعاليات ” ثقافات من روسيا” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واطلع معاليه على ماتضمنه الجناح من صور تاريخية لوكالتي ” واس ” و “تاس” عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.
الجدير بالذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش زيارة الرئيس الروسي الرسمية حالياً للمملكة.

 


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