الشبانة يزور جناح واس وتاس ضمن معرض ثقافات من روسيا

المواطن - واس

تجول وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الروسية “تاس” المقام ضمن فعاليات ” ثقافات من روسيا” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واطلع معاليه على ماتضمنه الجناح من صور تاريخية لوكالتي ” واس ” و “تاس” عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.

الجدير بالذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش زيارة الرئيس الروسي الرسمية حالياً للمملكة.