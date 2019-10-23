الشعر والطرب الأصيل في ليلة عبدالرحمن بن مساعد

المواطن - الرياض

يقدم موسم الرياض غدًا الخميس 24 أكتوبر ليلة مذهلة تجمع الزوار ومحبي الفن الجميل مع شبيح الريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد والذي يُلقي فيها أجمل قصائده الغنائية.

وتأتي هذه الليلة وسط ترقب واسع سيطر على الساحة الثقافية والفنية عند إعلان “ليلة عبدالرحمن بن مساعد”، التي تتمازج فيها كلمات الشعر مع أنغام الطرب الأصيل، حيث يُحيي الليلةَ نجومُ الأغنية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، الذين سبق أن تغنوا بروائع كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وتُعرض الفعالية على مسرح أبو بكر سالم على بمنطقة البوليفارد بالرياض، فيما يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتعد هذه الليلة الفنية ضمن فعاليات موسم الرياض التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، فريدة من نوعها، خاصةً وأن الفنان محمد عبده غنى مجموعة من كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مثل البرواز ومذهلة ومساء الخير وشبيه الريح، كما قدم مع عبادي الجوهر أغنيات خالدة مثل تدرين وأدري بنفترق ودخون وأجهلك وعيونك آخر آمالي، وأيضًا غنت الفنانة أصالة في مسيرتها الغنائية، قد الحروف ويسعد صباحك والنظرة الخجولة.