الشلهوب أكثر لاعب مشاركة بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال إنجازًا فريدًا من نوعه، بعد مشاركته في مباراة الهلال والسد القطري، التي أُقيمت بالأمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأصبح محمد الشلهوب أكثر لاعب يُشارك في دوري أبطال آسيا بـ82 مباراة، بعد أن شارك في لقاء السد بالأمس، كما نجح في إحراز الهدف الرابع للفريق الهلالي.

ونجح الهلال في الفوز على مضيفه السد برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليضع قدمًا في النهائي، خاصة أن مواجهة الإياب ستكون على ملعبه.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نسخة 2019 خاصة عندما يتأخر في النتيجة.

وأوضح أن الهلال تأخر بهدف ضد النادي الأهلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 قبل أن ينتفض ويُسجل رباعية، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/1.

ويسعى الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه في العام الجاري.