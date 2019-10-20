الشلهوب وكاريلو جاهزان لمباراة الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الزعيم عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو، لمباراة الهلال ضد السد القطري.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشلهوب وكاريلو شاركا في تدريبات الفريق الأول الجماعية اليوم، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة الهلال ضد السد المقبلة.

الهلال ضد السد:

ويلعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.