الشهراني يتألق مع الأخضر في تصفيات آسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم نادي الهلال، ياسر الشهراني بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين.

وحقق الشهراني رقمًا مميزًا مع الأخضر في تصفيات آسيا، حيث قام بـ217 تمريرة صحيحة خلال الـ3 مباريات السابقة، فيما حل عبدالله عطيف ثانيًا بـ176 تمريرة ناجحة، يليه سلمان الفرج بـ144 تمريرة، حيث خاض كل منهما مواجهتين.

وتواجد محمد البريك في المركز الرابع بـ134 تمريرة صحيحة خلال مباراتين، يليه المدافع زياد الصحفي الذي قام بـ120 تمريرة ناجحة خلال مواجهتين مع الأخضر في تصفيات آسيا المزدوجة.

وقام النجم عبدالفتاح عسيري بـ106 تمريرات صحيحة في 3 مباريات، وبفارق تمريرتين عن عبدالإله العمري الذي خاض مواجهتين مع الأخضر في تصفيات آسيا المزدوجة.