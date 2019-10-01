الشورى يناقش التقرير السنوي للجمارك ووزارة الاقتصاد والتخطيط

الشورى يناقش التقرير السنوي للجمارك ووزارة الاقتصاد والتخطيط

2019/10/01
الساعة 12:56 مساءً
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المواطن - الرياض

اجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي بمعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد العزيز الحقباني وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك بمقر المجلس بالرياض أمس.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/1440هـ، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على أسئلة واستفسارات الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير من إنجازات ومعوقات.

كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمقر المجلس بالرياض أمس اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل مع معالي نائب وزير الاقتصاد والطاقة فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/1440هـ، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات التي تواجهها الوزارة وأهم الإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، بما يعزز التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والجهات الحكومية.


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