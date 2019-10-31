الشوط الأول .. #الأهلي يزور شباك #الاتحاد مرتين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الاتحاد بالتقدم بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد في لقاء مُقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسعى الأهلي إلى استمرار تكريس عقدة التفوق على الاتحاد في مباريات دوري المحترفين، حيث لم ينجح الاتحاد في الفوز على الأهلي بالدوري منذ عام 2012.