الشوط الأول .. المنتخب السعودي يتقدم بهدف ويُهدر ركلة جزاء

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة بتقدم الأخضر بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط بعد عمل جماعي رائع.

وأهدر الأخضر فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما أهدر اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء مُحققة للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وجاء تشكيل الأخضر لمباراة سنغافورة مكونًا من: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

وكان المنتخب السعودي تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق.