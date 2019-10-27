الشوط الأول.. #الهلال يتقدم على #النصر بهدف إدواردو

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الهلال ضد النصر:

وبدأت مباراة الهلال ضد النصر المقامة على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب” بشكل سريع وضغط من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 32.

واستغل إدواردو تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز ليسدد كرة قوية تهز شباك العالمي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر بتقدم الزعيم بنتيجة 1/ 0.

وقبل مباراة الهلال ضد النصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.