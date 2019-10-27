الشيخ الشثري: هناك دول ومنظمات سرية وعلنية تسعى إلى تقويض هذا الكيان السعودي

المواطن - الرياض

استضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة الجامعية، الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، الذي ألقى محاضرة بعنوان: “أهمية الأمن الفكري وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات”. جاء ذلك ضمن برامج وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، وبحضور المستشار والمشرف على وحدة التوعية الفكرية فضيلة الدكتور عمر العمر، وبحضور عدد من طلاب الجامعة.

وأكد الشيخ الشثري: أن على المرء أن يستشعر عددًا من الأمور التي توجب علينا وأول هذه الأمور أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، أعطانا فأجزل العطايا ووهبنا فأكثر الهبات، إذا أردت أن تعرف مقدار نعم الله عليك، أو تعرف جزءًا من نعم الله عليك قارن نفسك بمن حولك سواء في البلدان المجاورة، أو في الأزمان القريبة الغابرة، فغير الله أحوال هذه البلاد من حال إلى حال، وانظر إلى البلدان المجاورة كم عندها من البؤس والشقاء والشقاق وفوات الأمن والنزاع والاختلاف، ونحن بفضل الله عز وجل أنعم علينا باجتماع الكلمة وتآلف القلوب والأكل في أوطاننا والخيرات والنعم، وهذه نعم وهبها لنا رب العزة والجلال، والواجب علينا أن نشكر على الله عز وجل هذه النعم والمحافظة عليها وبالاعتراف أنها من عند الله عز وجل وليس بقدرتنا وليس بجهدنا المجرد، وإنما هي فضل رب العزة والجلال سبحانه وتعالى.

وبيّن معاليه: في الأمر الثاني نستشعر أيضًا فيما كان فيه آباؤنا وأجدادنا من حال متفرقة ومن أمن مفقود ومن عيش زهيد رغيد كان الإنسان ما يجد أن يملأ بطنه من الطعام، وهذه نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل، ثم النظر إلى نعمة عظيمة أخرى ألا وهي نعمة التوحيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة ونعمة السنة باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعبد ظاهرًا إلا الله عز وجل، وهذه نعمة كبيرة أنعم الله بها في هذه البلاد. وأضاف في الأمر الثالث أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن هناك دولًا تسعى إلى تقويض هذا الكيان ومنظمات سرية وعلنية تسعى إلى نقض هذا الكيان الذي تتفيؤون بخيره وتنعمون بما أنزل الله فيه من النعم والخيرات، ومن فضل الله علينا أن أوجد لدينا كيانًا يقف في وجوه هذه الجهود، والناظر في وسائل التواصل الحديثة يجد شاهد ذلك بارزًا ظاهرًا لا يخفى على ذي عينين، وهكذا نجد من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن هذا الكيان يسعى في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي رعاية شعائر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وهذه نعمة كبيرة تجعلنا نسعى في المحافظة على هذا الكيان الذي ننتمي إليه، وأهل الأرض في مشارق الأرض ومغاربها من أهل الإسلام يستشعرون أن لكم فضلًا عليهم يا أهل هذه الديار سواء فيما يتعلق في تعليم الإسلام ونشره والدعوة إليه أو بالمساهمة والمساعدة في إقامة شعائره عندما يأتي الحجاج والمعتمرون من مشارق الأرض ومغاربها يجدون المواطن السعودي يقوم باستقبالهم وبالتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة وتعليمهم أمور دينهم يستشعرون أن هذا المواطن السعودي له أثر عليهم في حياتهم، وانتمائنا إلى هذا الكيان جعل لنا مكانه في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهذه نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل.