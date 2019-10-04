الشيخ المطلق: صلة الأرحام لا تقوم على المعاوضة والمبادلة

الشيخ المطلق: صلة الأرحام لا تقوم على المعاوضة والمبادلة

2019/10/04
الساعة 8:51 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن صلة الأرحام لا تقوم على المعاوضة والمبادلة، فليست مكافأة للجميل، ولا مجازاة بالمثل، وإنما واجب شرعيٌّ.

وأضاف الشيخ المطلق: على المسلم أن يصل رحمه وإن قطعوه، ويطيع الله فيهم وإن عصوه فيه، قال ﷺ: (ليس الواصلُ بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها) رواه البخاري.

وتابع المطلق في سياق آخر: على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ.


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