الشيخ المطلق: هذا علاج الغفلة عن الأعمال الصالحة

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الغفلة عن الأعمال الصالحة تنشأ من نسيان الموت والآخرة وحب الدنيا والانغماس في ملذاتها.

وأضاف الشيخ المطلق أن علاج كل ذلك أن يستحضر الإنسان أنه عبد لله، وأنه في دار ممر لا دار مقر، مدللًا بقول رسول الله ﷺ: (ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال-يعني نام القائلة- في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها) رواه أحمد.

في سياق آخر، قال المطلق: إن التقدير المعنوي من الرئيس للمرؤوس حافزٌ قويٌّ لبذل مزيد من الجهود ودافع عظيم نحو النجاح والتقدّم. وهو من مسؤوليات الزوجين داخل البيت تجاه بعضهما، وتجاه أولادهما فعليهما إشاعة عبارات المدح والشكر والثناء والامتنان لأي خدمة يقوم بها الطرف الآخر وعدم تجاهلها حتى لو كانت بسيطة.