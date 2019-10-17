الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة

الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة

2019/10/17
الساعة 12:17 مساءً
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المواطن - المدينة المنورة

استقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بمكتبه رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الشيخ أحمد بن حفير الحفير.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعرضا الأعمال التوعوية والتوجيهية ومدى فاعليتها لاسيما الأماكن التي يرتادها الزوار والحجاج والمعتمرون.

وفي ثنايا اللقاء تم عرض فيلم مرئي يلخص أعمال فرع الرئاسة في حج عام 1440هـ وكذلك شرح الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج والعمرة والزيارة.


من جهته، أشاد الحفير بالجهد التوعوي المبذول والتقدم التقني، والنقلة الكبيرة في التوعية الرقمية التي يجدها الحاج والزائر والمعتمر ليحصل على المحتوى العلمي بكل يسر وسهولة وبكافة اللغات الحية.
وفي ختام اللقاء قدم المطوع درعاً تذكارياً لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف مثمناً زيارته والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والجهات الحكومية الأخرى والتي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


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