الصدعان: #الهلال قطع الشوط الأهم للوصول إلى النهائي

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي محمد الصدعان، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اقترب من التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد السد القطري اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، علمًا بأنه فاز في الذهاب نتيجة 4/1.

وقال الصدعان خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “الهلال قطع الشوط الأهم للوصول لنهائي آسيا واستغل ظروف مباراة الذهاب وضرب فأوجع، والفريق يحتاج للعب بهدوء في مباراة الإياب”.

وأشار الناقد الرياضي إلى أنه يخشى على الهلال من أمرين، وهما: “سوء التحضير الذهني لمباراته ضد السد القطري، والركون للفوز الكبير الذي حققه في الذهاب”.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي ورئيس نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، أن اللاعبين المهددين بالإيقاف مع الهلال سيقل عطاؤهم في مباراة السد، والمطلوب منهم عدم اللعب بتهور والبعد عن البطاقات المجانية، الأمر الذي قد يؤثر على الزعيم.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “في كرة القدم قد يحدث أي شيء ولكن هناك معطيات كثيرة تؤكد أن الهلال في الطريق الصحيح، وأتوقع تتويجه بالبطولة الآسيوية”.