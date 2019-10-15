الصندوق العقاري يوضح شروط مبادرة دعم تجديد المساكن

الصندوق العقاري يوضح شروط مبادرة دعم تجديد المساكن

2019/10/15
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حدد صندوق التنمية العقاري، اليوم الثلاثاء، شروط الاشتراك في مبادرة دعم تجديد المساكن.

واشترط الصندوق أن يكون عمر العقار 15 سنة أو أكثر، وأن يكون المستفيد مدنياً تحت عمر الـ50 عاماً.

ومن الشروط أيضا أن يكون المواطن من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مبادرة لدعم تجديد المساكن لمن هم دون الـ50 عاماً.

وقال الصندوق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: تأكيداً على استمرارنا بتلبية تطلعاتكم، نعلن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن عمره دون الـ50 عاماً سجّل الآن (هنا الرابط).

 


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