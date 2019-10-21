الصين مُرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية 2021 بنسختها الجديدة

المواطن - محمد سمعه

يُفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في إهداء الصين فرصة استضافة كأس العالم للأندية 2021 بنسختها الجديدة بعدما تم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 24 فريقًا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على منح الصين فرصة تنظيم مونديال الأندية 2021 في ثوبه الجديد، وسيتم الإعلان عن الأمر يوم الجمعة المقبل.

وأعلن السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مارس الماضي عن أن مونديال الأندية بداية من عام 2021 سيُقام بـ24 ناديًا، منها ثلاثة أندية آسيوية.

ويذكر أن بطولة كأس العالم للأندية كانت انطلقت في عام 2000 في أول نسخة لها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وشارك فيها نادي النصر في ذلك الوقت.

وتوقفت بعد ذلك لتعود في عام 2005 وشارك فيها نادي الاتحاد مع النادي الأهلي المصري.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني هو آخر المُتوجين بلقب مونديال الأندية في شهر ديسمبر الماضي بعد تفوقه على نادي العين الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية.