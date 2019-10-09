الطائرات الحربية التركية ومدافع الهاون تشن ضربات في شمال سوريا

الطائرات الحربية التركية ومدافع الهاون تشن ضربات في شمال سوريا

2019/10/09
الساعة 5:25 مساءً
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المواطن - متابعة

نفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوجيه ضربة عسكرية إلى الأرضي السورية بحجة ملاحقة الأكراد المنضمين لحزب العمال الكردستاني بي كا كا، المحظور في تركيا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري فيما بدأت مدافع الهاون في إطلاق قاذفاتها تجاه بلدة تل أبيض السورية.

وقال الرئيس التركي، الذي أطلق على العملية اسم نبع السلام، إن “الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي بي كا كا وداعش الإرهابيين”.

من جانبها قالت حكومة إقليم كردستان العراق إن تصعيد الأوضاع في شمال شرق سوريا له عواقب سلبية لا تقف عند حدود هذه البلد.


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