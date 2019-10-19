الطيران المدني تلزم الشركات بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها

الطيران المدني تلزم الشركات بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها

2019/10/19
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران بتوفير الأجهزة والإمكانات الطبية على طائراتها، بالإضافة إلى تدريب طاقم الملاحين على التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلة الجوية.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن على المشغل التجاري والخاص ضرورة توفير تجهيزات طبية على متن الطائرة، على أن تكون محتوياتها مطابقة لما ورد بلوائح الهيئة التنفيذية مثل حقيبة الطبيب، وجهاز الإنعاش للقلب، وحقائب الإسعافات الأولية، وبتدريب ملاحي الطائرة على التعامل مع الحالات حسب ما ورد بلوائح الهيئة التنفيذية.

ويأتي ذلك رداً على ركاب وممارسين صحيين يتم استدعاؤهم في الرحلات الجوية لمعاينة حالات إسعافية معظمها تكون أعراضا قلبية أو تنفسية ولا يجد الممارسون الإمكانات التي تساعدهم على أداء مهماتهم بالصورة المثلى.


هل قرأت هذا ؟
  • ضبط 14392 جهازًا طبيًّا مخالفًا في منشأة بالرياض
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم