العبادي يدعو لتجميد مجالس المحافظات ولانتخابات مبكرة في العراق

العبادي يدعو لتجميد مجالس المحافظات ولانتخابات مبكرة في العراق

2019/10/05
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعا رئيس وزراء العراق السابق، حيدر العبادي، لانتخابات مبكرة، وذلك بعد وقت قصير من دعوة مماثلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب أربعة أيام من احتجاجات دامية.

وقال العبادي: “نطالب بتجميد مجالس المحافظات واعتبار حكوماتها لتصريف الأعمال”.

وأضاف: “نطالب أيضًا بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات عادل وآليات انتخابية نزيهة تحت رقابة واسعة لتلافي الفشل الحكومي وانسداد الأفق السياسي، كما نرفض تخوين المتظاهرين، ونطالب بإعلان وطني بحق التظاهر السلمي”.

ودعا مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون بإسقاط الحكومة وقوات الأمن.


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