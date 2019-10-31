العبدلي.. وفك عقدة المدرب الوطني ضد #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الوطني محمد العبدلي لمصالحة جماهير الاتحاد الغاضبة من تراجع النتائج، وتحقيق الفوز على الأهلي في ديربي جدة اليوم.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح محمد العبدلي في فك عقدة النتائج السلبية التي يُعاني منها مدربي الاتحاد المحليين ضد الأهلي خلال آخر 10 سنوات، حيث فشلا في تحقيق الفوز.

وقاد عبدالله غراب، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012، وخسر العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر الاتحاد تحت قيادة خالد القروني ضد الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2013/ 2014، حيث انتهت مواجهة الذهب بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، وحسم لقاء الإياب بنتيجة 3/2.