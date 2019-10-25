العثمان يتوج بذهبيتين وفضية في آسيوية الأثقال

المواطن - مروة نبيل

تُوج لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع علي العثمان بـ3 ميداليات خلال منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب، المقامة حاليًا بالعاصمة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تتويج نجم الأخضر العثمان بذهبيتي الخطف والمجموع، وفضية النتر لمنافسات وزن 89 كجم في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال.

كما نشرت الأولمبية السعودية عبر “تويتر”، مقطع فيديو أثناء عزف السلام الملكي السعودي بعد تتويج الرباع على العثمان بالميداليات في البطولة الآسيوية لرفع الأثقال، وهنأ لاعب الأخضر بعد ظهوره بمستوى مميز.