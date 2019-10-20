العثور على أقدم لؤلؤة في العالم بأبو ظبي

المواطن - متابعة

عثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، على أقدم لؤلؤة في العالم، بجزيرة مروح قبالة سواحل أبو ظبي، أطلق عليها اسم “لؤلؤة أبو ظبي”.

وتظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة بأنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800- 5600 قبل الميلاد.

ويعد هذا الاكتشاف دليلًا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

وستعرض لؤلؤة أبو ظبي، لأول مرة أمام الجمهور في المعرض القادم الذي ينظمه اللوفر أبو ظبي تحت عنوان “10 آلاف عام من الرفاهية” حيث كان اللؤلؤ من العناصر الثمينة في العصر الحجري الحديث، وحاليًّا يعد من المظاهر التي تدل على الرفاهية ويستخدم كحلي للزينة، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقبل اكتشاف لؤلؤة أبو ظبي، كان قد تم اكتشاف أقدم لؤلؤة في دولة الإمارات في موقع يعود للعصر الحجري الحديث في أم القيوين، كما تم العثور على العديد من اللآلئ القديمة في مقبرة تعود إلى نفس العصر بالقرب من جبل البحيص في إمارة الشارقة، إلا أن التأريخ الكربوني يظهر بأن “لؤلؤة أبو ظبي” أقدم من هذين الاكتشافين.