العثور على 39 جثة لمقتولين في شاحنة بإسيكس البريطانية

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة لأشخاص مقتولين في شاحنة في منطقة صناعية بجنوب شرق إنجلترا.

وبحسب بيان للشرطة في مدينة إسيكس، فإن شرطة الإسعاف في المدينة تلقت بلاغًا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالعثور على شاحنة بها أشخاص مقتولين داخل حديقة ووترجلاد الصناعية بشارع إيسترن أفينو.

وأكدت الشرطة البريطانية أن جميع القتلى من الراشدين باستثناء واحد في سن المراهقة”.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه في صلته بالحادث.

وقال قائد شرطة إسيكس، أندرو مارينر: “هذا حادث مأساوي قتل فيه عدد كبير من الناس. تحقيقاتنا مستمرة لتحديد ما حدث. نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون عملية طويلة”.

وأضاف “نعتقد أن الشاحنة من بلغاريا ودخلت البلاد في السبت 19 أكتوبر، ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا للتحقيق”.

وأوضح “لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزًا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا”.