العدل توضح آلية ترشيح المتقدمين على وظائفها.. الحد الأدنى لدرجة القدرات 80
تحديد درجة اختبار القدرة المعرفية يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين

العدل توضح آلية ترشيح المتقدمين على وظائفها.. الحد الأدنى لدرجة القدرات 80

2019/10/13
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العدل أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار “القدرة المعرفية”، مشيرة إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولًا من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.

وبينت الوزارة للمتقدمين والمتقدمات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة التي أتاحت التقديم عليها في شهر رمضان الماضي، أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل مرحلي لكل منطقة بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية: (هنا).

يُذكر أن الوزارة دعت في نهاية شهر ذي الحجة الماضي عدد 593 متقدمًا ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، حيث جرى ترشيحهم بحسب درجاتهم وفي كل تخصص على حدة، كما أجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، ويجري استكمال مسوغات تعيين 541 منهم اجتازوا اختبار المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية.


هل قرأت هذا ؟
  • العدل تتيح الاطلاع على 13 ألف حكم تجاري
    •
  • #وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل
    •
  • وزير العدل يوجه بإطلاق الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى
    •
  • المحاكم العمالية تحقق مستهدفها.. مدة القضية لا تتجاوز 30 يوماً
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم