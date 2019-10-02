العراق يحجب مواقع التواصل لمواجهة المظاهرات

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر محلية أن السلطات العراقية قررت حجب مواقع التواصل الاجتماعي للحد من التظاهرات الشعبية التي اشتعلت أمس وأدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل.

يأتي هذا فيما عقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة اليوم برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وخرج آلاف العراقيين الرافضين لتدني مستوى المعيشة وانتشار الفساد في مظاهرات وسط العاصمة بغداد أمس رافعين شعار “باقونا الحرامية” أي: سرقونا اللصوص.

وأفادت مصادر إعلامية بسقوط قتيل وإصابة آخرين خلال التظاهرات بعدما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

وفي وقت لاحق تم الإعلان عن وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجراحهما ليرتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص.

كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى من بينها البصرة والكوت والديوانية، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.

ودعا بيان حكومي عراقي أمس المتظاهرين الغاضبين إلى التهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد بعد إصابة قرابة 200 شخص في المظاهرات التي عمت العديد من المدن العراقية.

وأشار البيان إلى إصابة 40 جريحًا من قوات الأمن خلال أعمال العنف التي رافقت تظاهرات بغداد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية مهماتها حرصًا على أمن المتظاهرين.

بدورها أعربت السفارة الأمريكية في بغداد عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق داعية إلى تلبية مطالب المتظاهرين عبر الوسائل السياسية والبعد عن العنف.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قالت إنها رصدت أمس إطلاق غازات مسيلة للدموع من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في بغداد وحدوث حالات اختناق.