العراق يقرر وقف عمل قناتي الحدث والعربية

العراق يقرر وقف عمل قناتي الحدث والعربية

2019/10/27
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكرت قناة “الحدث”، أن العراق قرر وقف عملها وكذلك عمل قناة “العربية” تزامناً مع تجدد احتجاجات مناوئة للحكومة.

وراح ضحية الاحتجاجات عشرات القتلى في اشتباكات على مدى يومين بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

وقالت قناة الحدث على موقعها الإلكتروني: قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد.

يُذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا مكتب قناة العربية في العاصمة العراقية بغداد.

كما تلقى المكتب تهديدات في الأيام الماضية إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، لكن ضغط المظاهرات أجبر فِرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.


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