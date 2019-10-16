العصيمي: مبادرة تجديد المساكن تجسد تسهيل القرض العقاري

العصيمي: مبادرة تجديد المساكن تجسد تسهيل القرض العقاري

2019/10/16
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري، حمود العصيمي، إنه من منطلق مساعدة المستفيد وتمكينه من السكن الملائم، أطلق الصندوق مبادرة تجديد المساكن.

وعبر العصيمي عن تطلعه الدائم لتسهيل القرض العقاري للمستفيدين وذلك بإطلاق مبادرات وبرامج مختلفة تساعدهم في تلبية رغباتهم.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن أمس عن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن هم دون الخمسين عامًا.

وقال الصندوق: “تأكيدًا على استمرارنا بتلبية تطلعاتكم، نعلن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن عمره دون الـ50 عامًا”.

وأضاف صندوق التنمية العقاري أنه يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي: (هنا).


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