العفالق: الضغوط النفسية سبب هزائم #الفتح

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، سعد العفالق أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني من ضغوط نفسية، ما تسبب في تراجع النتائج، وبالتالي إنهاء عقد المدير الفني التونسي فتحي الجبال، مشددًا على أن النموذجي يحتاج إلى التوفيق.

وقال العفالق: “لم نتوقع أن تكون هذه بدايتنا، لاسيما بعد التعاقدات والأعداد الذي بدأناه في وقت مبكر، وكنا نأمل أن نقدم فريق يليق بالأحساء ومحبي الفتح، لكن لم نتفوق في النتائج”.

وتابع رئيس نادي الفتح تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “قدمنا أداء جيد في أول مباراتين ولكن للأسف تراكمت الخسائر وتعاقبت مما أدى إلى ضغوط نفسية، وكان لابد من تغيير المدرب فتحي الجبال”.

وأضاف سعد العفالق قائلًا: “على المستوى الإداري لم نغير في الجوانب الفنية ونفس الأسماء موجودة، وجاءت عناصر تعد إضافة جيدة للفريق، ولكن افتقدنا للانسجام”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لا توجد مشاكل داخل النادي وهناك تناغم جيد، نحتاج فقط إلى التوفيق، والعناصر الحالية تعد أفضل من الموسم الماضي، ونريد التركيز على المجموعة التي لدينا من الأجانب لأنهم جاؤوا من مسابقات كبيرة، وهم بحاجة للانسجام، وإذا كان رحيلي سيحسن من النتائج الفنية فأنا جاهز لذلك”.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 5 مواجهات وتعادل في مباراة.