العمل وحقوق الإنسان يتدخلان لإنقاذ الطفل المعنف من المجرم

المواطن - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وسم “أنقذوا الطفل المعنف من المجرم”.

وقالت حقوق الإنسان: إنها تتابع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل أخرى بشأن الحالة أو مكان الطفل المُعنف.

من جهته، أعلن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل، مضيفًا: نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.

وتنص لائحة حماية الطفل على اعتبار أن عددًا من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.