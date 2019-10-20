الغامدي: #الفيصلي سيصبح الحصان الأسود هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خالد الغامدي، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز على الحزم، متوقعًا في الوقت ذاته أن عنابي سدير سيكون الحصان الأسود هذا الموسم.

ولعب الفيصلي ضد الحزم في ختام مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز بهدف دون رد سجله خالد الغامدي في الدقيقة 58 من كرة رأسية مميزة، ليحتل المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة أمام النصر.

وقال الغامدي في تصريحات بعد مباراة الفيصلي ضد الحزم: “اجتهدنا في المعسكر الاستعدادي للموسم، ونقدم أنفسنا بمستوى جيد من مباراة لأخرى، وسنصبح الحصان الأسود بالدوري، وسيكون لنا كلمة هذا الموسم”.

وعن هدفه في شباك الحزم، علق الغامدي قائلًا: “سعيد بالهدف والأهم حصد الـ3 نقاط للفريق ومواصلة نتائجنا الإيجابية، وهدفي جاء بفضل توفيق الله ثم مساعدة زملائي داخل الملعب”.

وأضاف: “هذه طريقتي دائمًا، بالقدوم من الخلف للأمام ومحاولة مفاجأة المنافس، ومدرب الفيصلي منحني الثقة وساعدني بالاستمرار على ذلك، ونجحت الليلة بالتسجيل”.

واختتم الغامدي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “أنا مختلف مع الفيصلي، ولدينا مدرب محترف ومجلس إدارة مميز وواعٍ يساعدنا على النجاح، وهذا أول هدف رأسي بمسيرتي، ولن يكون الأخير”.