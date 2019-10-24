الغامدي بعد تعيينه رئيسًا لهيئة البيانات: سنطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن

المواطن - واس

رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير .

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة ، مشيداً في الوقت نفسه أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها – بعد توفيق الله – الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات واستشراف المستقبل وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لما فيه خدمة الوطن والمواطن ، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.