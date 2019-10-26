الغذاء والدواء تكشف حقيقة العلاقة بين الفحص بالماموجرام وأورام الثدي

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة العلاقة بين الفحص من خلال جهاز الماموجرام وانتشار أورام الثدي.

وأكدت الهيئة في انفوجرافيك توعوي، نشرته عبر حسابها الرسمي اليوم السبت، أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وأن الماموجرام يساعد في الكشف المبكر عن المرض الخطير.

كما نبهت إلى ضرورة عدم الانتظار لحين ظهور بعض التكتلات أو علامات سرطان الثدي المعروفة، مؤكدة أن جميعها دلالة على وصول المرض لمرحلة متقدمة، وأن من الأفضل الكشف المبكر عنه.

ونفت “الغذاء والدواء” وجود أي أشعة ضارة من الجهاز، مؤكدة أن جرعة الأشعة المستخدمة منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.

ونبهت الهيئة إلى أن الفحص بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والطب النووي لا يغني بأي حال عن الفحص بجهاز الماموجرام.