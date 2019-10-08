الـ VAR يُغضب الكثيرين و #النصر أول الضحايا

المواطن - محمد سمعه

دائمًا ما يُعاني نادي النصر بسبب تقنية الـVAR حيث تحدث أكثر من مسؤول في العالمي سواء في الموسم الماضي أو في الموسم الجاري عن مدى الظلم الذي يتعرض له النصر في مبارياته بسبب التقنية.

وكانت تقارير صحافية قالت إن تقنية حكم الفيديو المُساعد تعطلت في مباراة النصر والفتح بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بسبب فصل الكهرباء عنها بدون قصد من أحد عمال ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من أجل شحن هاتفه وهو ما نفاه اتحاد كرة القدم اليوم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعاني فيها النصر بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد حيث قال صفوان السويكت رئيس النصر: “أن تعمل تقنية الفار في مباريات الفرق الأخرى ويرجع لها الحكام، وتهمل في مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، فهذا يثير الشك”.

وقبل انطلاق موسم 2019-2020 قال الناقد الرياضي سعود الصرامي المتحدث باسم النصر حاليًا: أتمنى ألا يتعرض نادي النصر، لما تعرض له العام الماضي من 23 قرارًا انضباطيًّا، وأن يُعطى حقه في تقنية الـVAR.

وبدأت تقنية الـVAR هواياتها مع نادي النصر منذ الجولة الأولى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد ضمك يوم 22 أغسطس الماضي، حيث قرر الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر عدم احتساب ركلة جزاء لنادي النصر ضد ضمك وقتها.

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سقط في منطقة جزاء نادي ضمك، حيث قرر الحكم ماثيو كونغر احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو أبلغوه بسقوط حمدالله في مصيدة التسلل قبل السقوط في منطقة جزاء نادي ضمك وعلى الفور قرر الحكم النيوزيلندي التراجع عن ضربة الجزاء وإعطاء المخالفة للاعبي ضمك.

وشهد الموسم الماضي اعتراض سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق على تقنية حكم الفيديو المساعد منذ انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

ودائمًا ما يعرب سعود آل سويلم عن امتعاضه من أن التقنية تُساعد فقط نادي الهلال على حد وصفه خلال المباريات الماضية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد اليوم الثلاثاء عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر.

وقال الاتحاد في بيان له: إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه.